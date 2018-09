Priester Marcel Brdlik tritt Nachfolge an

Oberhausen-Rheinhausen/Philippsburg.Marcel Brdlik tritt zum Montag, 1. Oktober, die Nachfolge von Pfarrer Thomas Maier an. Der 37-Jährige, der 1981 in Hockenheim geboren und im Jahr 2012 zum Priester geweihte wurde, ist dann für die Seelsorge von rund 11 600 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Maria, St. Peter, St. Vitus, St. Philippus und Jakobus sowie St. Laurentius verantwortlich, wo er auch seinen ersten Gottesdienst in der

...