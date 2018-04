Private Gärtner laden ein

Anzeige

Am 21. April von 14 bis 18 Uhr kann der 400 Quadratmeter große Vor- und Hausgarten in der Jahnstraße 8 mit Frühblühern, Stauden, Ziergehölzen sowie Rosen erlebt werden. Und am 24. April gibt es in Führungen um neun, elf und 14 Uhr in der 6500 Quadratmeter großen Stadtgärtnerei Rüppurr in der Gebrüder-Grimm-Straße 9. Hier wird gezogen und gepflegt, was später auf öffentlichen Flächen grünt und blüht, etwa die 230 000 Pflanzen für die Wechselbeete. Teilnehmen und sich das ganze Jahr anmelden können Besitzende und Mietende privater Gärten und Höfe sowie Betreuende von Schul- und Kleingärten. Wichtiges Ausstattungselement der Gärten und Höfe sollten Pflanzen sein.

Die Anmeldung kann schriftlich oder telefonisch erfolgen. Bei dem Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/1 33 67 01 oder 1 33 67 26 und per E-Mail: hof-dach-fassade@gba.karlsruhe.de. zg

Info: Weitere Informationen unter karlsruhe.de/b3/freizeit/gruenflaechen/offene_pforte/

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.04.2018