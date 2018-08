Produkte designen und Funktionen erstellen

Graben-Neudorf.„Ready – steady – go! Auf die Plätze, fertig los!“ so heißt der Tag in der Pestalozzischule in Graben-Neudorf, bei dem es um die Information über Ausbildungsberufe geht. „Diesen Tag haben wir zusammen mit der Jugendtechnikschule und dem Unternehmen SEW Eurodrive erweitert für Schüler, die mehr über technische Berufe erfahren wollten“, sagen Carsten Dietrich und Sandra Geißler, Lehrer dieser

...