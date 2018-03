„Pseudogetreide“ einfach mal ausprobieren – es schmeckt!

Anzeige

Mit dieser bunten Buchweizen-Gemüse-Pfanne hat er für mich seine Bewährungsprobe auf dem Teller bestanden und ist in meinen Küchenschrank eingezogen. Pseudo oder nicht ist mir dabei völlig schnuppe. Hauptsache er schmeckt und ist dabei auch noch gesund.

Rezept für 2 Personen

Die Zubereitungszeit für die Nudelpfanne mit „Pseudogetreide“ beträgt etwa 25 Minuten.

Die Zutaten:

Man braucht 100 g Buchweizen, 1 Stange Lauch, 1 Zwiebel, 2 rote Paprika, 4 kleine Tomaten, Öl zum Anbraten 1 TL Gemüsebrühe, Sojasoße, Pfeffer und Paprika (edelsüß).

Zubereitung:

1. Spüle den Buchweizen in einem Sieb gut ab. Lass ihn in 200 ml Wasser kurz aufkochen – dann etwa eine Viertelstunde bei geringer Hitze garen. In der Zwischenzeit das Gemüse waschen und klein schneiden. Den Lauch am besten in feine Ringe schneiden, die Paprika und Zwiebel in kleine Würfel. Die Tomaten kannst du ebenfalls würfeln.

2. Erhitze jetzt etwas Öl in einer großen Pfanne und dünste Paprika, Lauch und Zwiebel darin an. Gib anschließend auch die gewürfelten Tomaten hinzu.

3. Löse das Gemüsebrühepulver in einer Tasse Wasser auf und gieße es in die Gemüse-Pfanne. Schmecke alles mit Paprika, Pfeffer und Sojasoße ab. Sobald der Buchweizen fertig gegart ist, das Wasser abgießen und den Buchweizen zum Gemüse geben. Alles gut vermengen und auf Tellern anrichten. Guten Appetit!

