Psychisch krank in Partnerschaft

Waghäusel-Kirrlach.Unter psychischen Erkrankungen leiden nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr Familienleben und die Partnerschaft. Das Wohlfahrtswerk widmet sich am Donnerstag, 27. September, um 14 Uhr in dem Vortrag „Umgang mit psychischen Erkrankungen in Familie und Partnerschaft“ dem Thema.

Denn psychische Erkrankungen führen meist zu nachhaltigen Veränderungen der Beziehungsqualität der Betroffenen. Alles was vorher über Jahre hinweg ungefragt klar, verständlich und verlässlich war, wird plötzlich instabil. Manche Menschen haben weder die Fähigkeit noch die Geduld, ihr Leben den Veränderungen des erkrankten Partners oder Familienmitglieds anzupassen.

Interessierte Gäste sind zu dem Vortrag beim Info-Markt des Wohlfahrtswerkes, Daimlerstraße 2, eingeladen. Der Eintritt ist frei. klu

