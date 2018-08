Public Viewing beim FC Olympia

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Waghäusel rüstet sich für einen großen Sporttag. Nach der erwarteten Qualifikation für das Speerwurf-Finale bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin durch den Kirrlacher Andreas Hofmann ist am Donnerstag, 9. August, ab 19 Uhr beim FC Olympia Kirrlach ein Public Viewing geplant. Angekündigt hat sich hierzu auch ein Team des SWR-Fernsehens, das den erhofften Jubel der Waghäuseler Bevölkerung live in der Landesschau ausstrahlen möchte.

Voraussetzung ist allerdings, dass möglichst viele Sperwurf-Freunde am Donnerstagabend den Weg zum Kirrlacher Olympia-Clubhaus finden werden. Die Vorkämpfe der Speerwerfer werden am Mittwoch um 11 Uhr und um 13 Uhr ausgetragen. Das Finale ist am Donnerstag um 20.20 Uhr. klu