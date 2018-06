Qualifizierte haben gute Chancen

Anzeige

„Individuelle Entscheidung“

„Die Berufswahl ist eine ganz individuelle Entscheidung. Jeder Jugendliche sollte sich fragen, welcher Weg den Neigungen, Interessen und dem eigenen Lernverhalten am besten entspricht. Unsere Berufsberatung kann dabei sehr entscheidend behilflich sein“, rät Zenkner.

Jugendliche, die Kontakt zur Berufsberatung oder eine Ausbildungsstelle suchen, können sich unter der gebührenfreien Service-Rufnummer 0800/4 55 55 00 an die Agentur für Arbeit wenden und einen Beratungstermin vereinbaren. Zudem können sie sich an die Berufsinformationszentren in Karlsruhe und Rastatt wenden.

Entwicklung im Gesamtbezirk

18 000 Menschen waren im Juni ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote, die auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen berechnet wird, liegt aktuell bei 3,1 Prozent. Dies sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat.

Im Juni mussten sich im Agenturbezirk 4766 Menschen neu arbeitslos melden, während im gleichen Zeitraum 5188 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Dem Arbeitgeberservice wurden 2183 offene Stellen gemeldet. Das Gesamtangebot im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt liegt aktuell bei 9120 Stellen. zg

