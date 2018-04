Queen und Metallica statt Märsche und Polkas

Anzeige

Herausgekommen ist ein etwa zweistündiges Programm, prallvoll mit guter Rockmusik. Unterstützt wird die Kooperation aus rund 60 Musikern von einer professionellen Licht- und Tontechnik, so dass man auf die typische Atmosphäre eines Rockkonzerts gespannt sein darf.

„Classic Rock in Concert“ – so der offizielle Titel der Veranstaltung – startet am Samstag, 28. April, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle in Ubstadt. Der Eintritt kostet 8 Euro. „Auf die Gäste wartet neben der neuen Musik auch ein neues Konzept, das sowohl Sitz- als auch Stehplätze vorsieht. Eine Bar mit kühlen Getränken und kleinen Snacks sorgt für die richtige Stimmung, die zu einem solchen Abend einfach dazu gehört“, freut sich Günter Lehanka.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018