Quelle für Kraft und Energie finden

Oberhausen-Rheinhausen.Der Bezirksverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Bruchsal und die KAB Oberhausen-Rheinhausen laden zur regionalen Frauentagung 2018 am Samstag, 27. Oktober, ins Pfarrzentrum St. Martin Oberhausen ein.

„Gerade wenn wir Frauen uns oft müde und leer fühlen, ist es an der Zeit darüber nachzudenken, was zur Erschöpfung führt und welche Quellen gut für uns sind“, so heißt es in der Beschreibung der Veranstaltung. An dem Nachmittag begleitet die biblisch therapeutische Seelsorgerin Hannelore Schneider die Frauen auf der Suche nach Strategien, die helfen, Kraft und Energie zu tanken und geistlichen Kraftquellen nachzuspüren. Die Tagung beginnt um 14 Uhr und endet mit einem Wortgottesdienst um 18 Uhr. Gegen 19 Uhr geht es zum Abendessen ins Gasthaus „Rose“, zu dem dann auch die Angehörigen kommen können. wr

