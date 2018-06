Radfahrerin durch Plane verletzt

Anzeige

Karlsruhe.Eine 67-jährige Radfahrerin ist durch die wehende Plane eines Lastwagens von ihrem Fahrrad gerissen und deshalb schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 75-jähriger Lkw-Fahrer am Montag gegen 11.45 Uhr zunächst auf der Litzenhardterstraße in Richtung Bulacher Straße. Mit seinem mehr als drei Meter hohen Fahrzeug versuchte er das „Bulacher Loch“ mit einer Durchfahrtshöhe von 2,60 Meter zu durchfahren.

Hierbei stieß er mit dem Aufbau des Lkw gegen die Oberkante der für ihn zu niedrigen Durchfahrt, wodurch der Aufbau nach hinten gedrückt wurde und die seitlichen Befestigungen der Plane rissen. Trotz der Beschädigungen am Fahrzeug, wendete der 75-jährige den Lastwagen und fuhr über die Martinstraße in die Landgrabenstraße.

Frau in Klinik verarztet

Auf der Landgrabenstraße überholte der Lkw-Fahrer die 67-jährige Radfahrerin, die von der umherwehenden Plane getroffen wurde und zu Boden stürzte. Durch hinzugerufene Rettungskräfte musste die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Daimler-Benz Lkw schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 5000 Euro, den Schaden am Damenrad auf etwa 50 Euro. pol