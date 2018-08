Radler fahren für den guten Zweck

Anzeige

Der ADFC Karlsruhe-Land begleitete diese Gruppe von Ettlingen nach Karlsruhe und dann am Tag darauf von Karlsruhe über Bruchsal nach Wiesloch zum dortigen Sozialpsychiatrischen Dienst. Um den Kontakt mit der Bevölkerung zu finden, sind mitradelnde Personen für die Tagesetappen willkommen. Und so stießen auch Florian Hönig und Markus Adamzseski in Bruchsal zu der Gruppe.

„Depression heißt nicht, den Rest des Lebens als heulendes Häufchen Elend in der Ecke zu sitzen“, betont Esther Tagmann, die zum dritten Mal an einer „Mut-Tour“ teilnimmt. Zusammen mit ihren Mitfahrern Jürgen Trösken, Jürgen Keil, Reinhard Kappes, Martha Wiencke sowie Annika Schulz vom Organisationsteam und Britta Brandstätter vom ADFC, möchte die Schweizerin ein sichtbares Zeichen für mehr Verständnis im Umgang mit depressiven Menschen in der Gesellschaft setzen.

Krankheit aus Tabu-Zone holen

Bereichsleiterin Eva Zagermann und Kolleginnen der Caritas Gemeindepsychiatrie freuten sich, mit den tapferen Radlern ins Gespräch zu kommen und zeigten ihren Respekt für die sportliche Leistung. „Die „Mut-Tour“ zeigt, dass wir über Depressionen reden und die Krankheit aus der Tabu-Zone herausholen müssen“, so Eva Zagermann.

Die „Mut-Tour“ findet seit 2012 in ganz Deutschland statt und ist ein Projekt der gemeinnützigen Deutschen Depressionsliga. In diesem Jahr waren Tourteilnehmer per Rad, Kajak und zu Fuß in ganz Deutschland 5200 Kilometer unterwegs. ris

