Radler schlägt mit Kopf auf

Karlsruhe.Schwer verletzt worden ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr am Mühlburger Tor in Karlsruhe. Den ersten Angaben der Polizei zufolge war die Fahrerin eines Audi R7 auf der Stephanienstraße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung Mühlburger Tor auf die Reinhold-Frank-Straße abbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem querenden Radfahrer. Dabei stürzte der Mann mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Asphalt. Er trug nach Angaben der Polizei keinen Sturzhelm. Der Radler musste mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Weiteres Auto fährt auf

Aufgrund der Vollbremsung des Audi konnte außerdem ein Mercedes-Fahrer in der dahinter befindlichen Fahrzeugschlange nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr einem Opel von hinten auf. Die Kreuzung wurde während der Rettungsarbeiten in Fahrtrichtung Reinhold-Frank-Straße komplett gesperrt.