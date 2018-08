„Rat zur Saat“ für Landwirte

Kreis.Wie Pflanzen am besten geschützt und welche Sorten diesen Herbst empfohlen werden erfahren alle interessierten Landwirte im Landratsamt Karlsruhe am Mittwoch, 5. September, um 19 Uhr. Insbesondere auf Gäste aus der Rheinebene und dem Kraichgau freuen sich die Veranstalter bei „Rat zur Saat“. Das schreibt der Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Vorgestellt werden Sorten für die Herbstbestellung. Die Veranstaltung findet im Schützenhaus in Bruchsal-Heidelsheim statt. zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.08.2018