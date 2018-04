Rauch, Hilferufe und Brandwunden mitten in Rheinsheim

Anzeige

Philippsburg/Germersheim.Hilferufe, Martinshorn und Rauch, der aus den Fenstern eines Wohnhauses dringt – dieses Schreckensszenario konnten Passanten am Samstagmittag in Philippsburg-Rheinsheim erleben. Doch es gab zum Glück keinen Grund zur Sorge: Es handelte sich lediglich um die diesjährige Gesamtübung von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Pünktlich um 15.30 Uhr begann das realistische Szenario in der Hauptstraße in Rheinsheim. Angenommen wurde ein Gebäudebrand mit mehreren Personen in Gefahr. Beim Eintreffen und der ersten Erkundung der Kräfte der Feuerwehr, konnte ein Brand im Bereich einer Küche des Wohnhauses in der Ortsmitte festgestellt werden. Mehrere Personen befanden sich an den Fenstern auf der Gebäudevorder- und Rückseite.

Sofort eilten mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung in das Gebäude. Mit mehreren Steckleitern wurden die Personen aus dem brennenden Gebäude geholt. Nach dem Eintreffen des zur sogenannten Überlandhilfe angeforderten Teleskopmastes der Feuerwehr Germersheim wurden weitere Personen über den Korb des langen Mastes gerettet.