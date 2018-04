Anzeige

Südwesten.Bei der bundesweiten Razzia gegen organisierte Kriminalität und Zwangsprostitution von Thailänderinnen wurden auch im Südwesten neun Objekte durchsucht. In Karlsruhe, Mannheim, Bruchsal, Pforzheim, Rastatt und Offenburg sammelten die Einsatzkräfte Beweise. Mit bundesweit 1500 eingesetzten Beamten und 60 durchsuchten Einrichtungen, handele es sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen mit.

„Die Frauen und Transsexuellen aus Thailand wurden wie im Rotationsbetrieb von Bordell zu Bordell weitergereicht“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion am Mittwoch und weiter: „Sie wurden zwangsprostituiert und mit erschlichenen Visa nach Deutschland eingeschleust.“

Einnahmen in Millionenhöhe

Zwischen 16 000 und 30 000 Euro hätten sie für die Visa bezahlt. „Das mussten die Damen dann abarbeiten“, so die Sprecherin. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen damit Einnahmen in siebenstelliger Höhe erzielten. Sie sollen in einem Netzwerk zusammengearbeitet haben. Welchen Alters die Prostituierten sind, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. cao/dpa