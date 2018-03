Rechts überholt und massiv bedrängt

Anzeige

Eggenstein-Leopoldshafen.Das ist ein schwerer Fall von Nötigung im Straßenverkehr: Ein 20-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer ist gestern gegen 7.30 Uhr vom Fahrer eines silbernen Mercedes Kombi auf der Fahrt von Leopoldshafen Richtung Karlsruhe mehrfach genötigt worden. Der Mercedes-Lenker versuchte immer wieder den Ford rechts zu überholen. Dann fuhr er ihm über mehrere hundert Meter stark auf, was den 20-Jährigen so verunsicherte, dass er ins Schleudern und auf den Grünstreifen geriet. Der Mercedes-Fahrer fuhr an dem Ford vorbei und machte sich davon.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Revier Waldstadt, Telefon 0721/96 71 80, zu melden. pol