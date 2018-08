Recyclingbeton bei Aufzugsturm eingesetzt

Karlsruhe.Wenn Kinder und Lehrkräfte sich im Grünen oder am Strand tummeln, haben die Bauarbeiter Hochkonjunktur. Für rund 25 Millionen Euro sanieren sie in der Sommerpause etwa 100 städtische Gebäude. Darunter finden sich 70 Schulen. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Ziel ist Baubürgermeister Michael Obert zufolge, „Belästigungen möglichst gering zu halten, denn im laufenden

...