Regionale Bands stimmen ein

Karlsruhe.Morgen ist es endlich soweit: die Karlsruher Günther-Klotz-Anlage wird zur Festivalzone. Vom 13. bis zum 19. Juli heizen beim Vor-Fest regionale Bands schon mal kräftig ein, so dass mit dem Startschuss zum eigentlichen Fest, dem größten Familienfestival im Südwesten, am Freitag, 20. Juli, dann alle ordentlich in Feierlaune sind – bei weiterhin freiem Eintritt.

Los geht’s auf der Cafébühne am Freitag, 13. Juli, dem SWR 3-Tag, mit Tonic und Kemi Cee, die ab 18 Uhr den Auftakt machen. Direkt weiter geht es am Samstag, 14. Juli, mit der Hoepfner Summer Night und „Amy Sue & Friends“ und der Gruppe „Human“. Auch der Sonntag, 15. Juli, kann ein langer werden. Gestartet wird um 11 Uhr mit Kons Bigband. Das Jazzorchester des Badischen Konservatoriums gilt als Aufsteiger nicht nur in der Karlsruhe Jazz-Welt. Als Gewinner des Landeswettbewerbes „Jugend jazzt“ vertraten sie das Bundesland bei der bundesweiten Auflage. „Los Catacombos“ aus Durlach und „Guarango“, die für die heißeste Latin Music im Südwesten stehen, lassen dann den Sonntag ausklingen.

Jeweils um 18 Uhr geht es an den kommenden drei Tagen mit dem Programm auf der Cafébühne los. Anders als es im Programmheft steht, werden „Seventies3“ am Montag und „Labana“ am Dienstag jeweils um 21 Uhr spielen. Headliner des Mittwochs sind die fünf Heavy-rocker von „Moby Dick“. Der dm-Tag zum Abschluss des Vor-Festes am 19. Juli gibt mit „Impala Ray“ und den „Bazzookas“ kräftig Gas.