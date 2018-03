Reise durch die Geschichte der Boygroups

Anzeige

Karlsruhe.Ob „New Kids on the Block“, „Take That“, „Backstreet Boys“ oder „One Direction“ – nichts polarisiert und fasziniert so sehr wie Boygroups. Seit Generationen verkaufen sie weltweit Millionen Tonträger und brechen mindestens ebenso viele Herzen. Die Musical-Show „Boybands Forever“ aus der Feder von Comedian Thomas Hermanns widmet sich nun dem Phänomen, dem Erfolgsgeheimnis der jungen Musiker, den Massenhysterien, der ungebrochenen Begeisterung und unsterblichen Popsongs am Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe.

Step bei Step und Hit für Hit führt das Musical auf einer spannenden Rundreise durch die Jahrzehnte, über die Kontinente und schafft Einblicke in die Essenz der ultimativen Boyband. Was ist es, was diesen Zauber ausmacht, die Emotionen auslöst? Welche Rolle spielen die Charaktere, die Outfits, die Videos?

Die Neugierigen werden verstehen, die Kinder die Jugend ihrer Eltern nachempfinden und die Fans dürfen endlich mal wieder Fan sein: Zwei Stunden voller perfekter Choreographie, beeindruckender Dancemoves und cooler Styles, aber auch viel Spaß, Selbstironie und vor allem einzigartiger Melodien mit den besonderen Gesangsharmonien, warten auf die Besucher des humorvollen Musicals.