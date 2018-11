Reise ohne festes Ziel

Philippsburg.Seit mehr als zehn Jahren stellt sie national und international aus, so bei der Art Karlsruhe, Art Market Budapest, Lausanne Art Fair oder Mailand Art Fair. „Die Arbeit an einem neuen Bild ist wie der Aufbruch zu einer neuen Reise, zunächst ohne festes Ziel. Je weiter ich fortschreite, desto zwingender werden die folgenden Schritte, umso klarer tritt das Ziel zutage“, sagt Marlis Schill über sich und ihre Malerei. Heute arbeitet die gebürtige Kasselanerin als freischaffende Künstlerin in Stuttgart. Aspekte ihrer beiden scheinbar diametral entgegengesetzten Komponenten „unterwegs“ und „verwurzelt“ finden sich in allen ihren Arbeiten: sowohl in der Malerei – Öl und Acryl – als auch im druckgrafischen Werk – Holzschnitt und Radierung.

Derzeit ist die Ausstellung in den Räumen des Rathauses Philippsburg noch bis Donnerstag, 28. Februar, zu sehen. Marlis Schill sei ein Mensch, für den „Unterwegssein“ genau so wichtig ist wie die „Verwurzelung“ an einem Ort, in einer Situation oder in einem vertrauten Umfeld, so Künstler Peter Schmidt in seiner Laudatio. „Nicht nur geistig und emotional ist sie schon immer viel unterwegs gewesen, hat immer wieder Neues probiert, sei es beruflich oder privat.

Sie ist auch viel gereist und in der Welt herumgekommen. Ihre eigentliche Profession als Amerikanistin und Romanistin hat sie mit vielen Menschen und Kulturkreisen in Verbindung gebracht und Kontakte knüpfen lassen“, war in Schmidts Ausführungen zu erfahren. Alle Erfahrungen des „unruhigen Geistes“ – so ihr Ehemann – kehren in ihren Arbeiten wieder. wr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018