Remis kurz vor Schluss

Waghäusel-Kirrlach.Freute man sich vor Wochenfrist noch über den Punktgewinn in Muschelbach, so trauerte man im Lager des FC Kirrlach nach dem Schlusspfiff den verlorenen Punkten im Fußball Verbandsligaspiel gegen den Aufsteiger Lauda nach. Dabei konnte man um den einen Zähler noch glücklich sein, denn fast hätte es die erste Heimniederlage in dieser Saison gegeben.

Der FC Olympia nahm sofort das Heft in die Hand und dominierte über bieder spielende Gäste. Es gelang jedoch nicht, das Abwehrbollwerk der Gäste zu knacken. Immer wieder scheitere Sturmführer Zimmermann und Co. an der Gästeabwehr um Torwart Moschüring, insbesondere in den Anfangsminuten, danach flachte das Spiel ab.

Die zweite Halbzeit sah dann erneut eine Kirrlacher Elf, die zwar bemüht war, allerdings in der letzten Konsequenz eben zu bieder handelte. Und wenn sich einmal eine gute Einschussmöglichkeit eröffnete, war der Gästetorhüter zur Stelle. Dann wie aus dem Nichts die Führung der Gäste, als nach einer Eckballhereingabe man sich im Spielergetümmel nicht einig war und der Ball von Vetters Fuß den Weg ins eigene Tor fand (71.). Backmann reagierte sofort und brachte mit Eßwein einen weiteren Angreifer. Kirrlach spielte nun mit noch mehr Druck auf das Gästetor, das aber glänzend von Moschürung sauber gehalten wurde – bis zur Nachspielzeit, als Umstadt den Ausgleich durch seinen Körpereinsatz geradezu erzwang. zg

