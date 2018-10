Remis über die Zeit gerettet

Waghäusel-Kirrlach/Karlsbad.In einem hart umkämpften Flutlichtspiel schenkten sich die Fußball-Verbandsligisten vom ATSV Mutschelbach und dem FC Olympia Kirrlach nichts. Zum Leidwesen der rund 250 Fans in Karlsbad konnten die Stürmer beider Mannschaften ihre Chancen nicht umsetzten. Nach 93 Minuten trennte man sich mit einem gerechten Unentschieden. Damit steht der FCK jetzt auf Tabellenplatz acht.

Bereits in der fünften Spielminute kam Kirrlach erstmals vor Tor der Gastgeber. Maurice Mayer stand zentral, schoss aber nur schwach und direkt in die Arme von ATSV-Schlussmann Dominic Bleich. Es folgte ein schnelles und druckvolles Spiel der Mutschelbacher, die jedoch ohne Sturmführer und Torjäger Erich Strobel antreten mussten, was man dem Spiel in der Spitze anmerkte.

Bein im Weg

Aber auch Kirrlachs Trainer Andreas Backmann musste auf die Verletzten Dominic Lauer und Miguel Saez Mota verzichten. Mit Glück und Geschick rettete man das Remis in die Pause, wobei der Kirrlacher Sturm nach Ecke gleich mehrmals hintereinander scheiterte. Entweder war Bleich zur Stelle oder ein Mutschelbacher Bein im Weg.

Die zweite Halbzeit war ein Abbild der ersten: Die Mutschelbacher führten das Spielgeschehen, suchten aber vorne nach einem Vollstrecker. Kirrlach stemmte sich dagegen, wobei immer wieder Fehler im Pass- und Stellungsspiel durch enorme Laufbereitschaft wettgemacht werden konnten.

Dennoch musste sich die Mannschaft mehrmals auf Torwart Mario Miltner verlassen. So in der 60. Minute, als Sebastian Weizel ein feines Anspiel direkt verwertete, aber eben der Kirrlacher Keeper den Ball aus dem Dreieck fischte. Nach der folgenden Ecke wurde es im Strafraum der Gäste unübersichtlich, was jedoch ohne große Auswirkungen blieb.

Mit den Schlussphasen von Gartenstadt, Wieblingen und Durlach-Aue im Hinterkopf, hoffte man im Kirrlacher Fanlager auf wenigstens einen Punkt. Mit Ehrgeiz gelang es der Mannschaft bis zum Ende, das Remis über die Zeit zu bringen.

FCK: Miltner; Akdemir, Umstadt, Fillinger, Krämer, Mujcic (61.) Greguric (90.) Grassel, Zimmermann, Mayer, Vetter, Johann,Eßwein (79.) Redekop. zg/cao

