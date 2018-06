Retter auf vier Pfoten finden alle Verletzten

Anzeige

Dornen erschweren Suche

Mit insgesamt zwölf Rettungshunden wurde das Waldstück systematisch durchkämmt. Nach und nach konnten alle Verletzten aufgefunden und an den Patientensammelplatz transportiert werden.

Saskia Rosebrock war mit ihrem Hund Tokala von den Johannitern in einer Suchkette im Wald unterwegs und hatte das Gebiet abgesucht. „Das Waldstück war durch die Dornen sehr schwierig zu durchsuchen, aber gerade das macht eine solche Übung sehr real und bringt die gewisse Herausforderung mit sich“, berichtete sie. Am Sammelplatz wurden die Verletzten dann von den Rettungskräften und dem Notarzt gesichtet und nach der Schwere ihrer Verletzungen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Im Anschluss an die Behandlung wurden sie von Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert – zumindest theoretisch.

Leiter mit Ergebnis zufrieden

In den späten Nachmittagsstunden konnte die Großübung schließlich erfolgreich beendet werden. Leiter Matthias Krause war sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung. Das Zusammenspiel zwischen den Helfern und der Rettungshundestaffel habe vorbildlich funktioniert, berichtete er.

Der Rettungsdienst war mit den DRK-Bereitschaften der SEG Mitte, dem Betreuungsmodul Transport und der Rettungshundestaffel Karlsruhe sowie mit den vier Hilfsorganisationen DRK, JUH, ASB und MHD beteiligt. Mehr als 100 Retter waren somit stundenlang im Übungseinsatz. 7aktuell/beju

