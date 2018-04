Revolutionsschau mit Erlebnisfaktor

Anzeige

Karlsruhe.Zum Nachdenken, aber auch zum Spielen anregen will eine Karlsruher Ausstellung im Gedenkjahr der Revolutionen von 1848 und 1918. „Revolution! Für Anfänger*innen“ führt ab Samstag, 21. April, anhand von Installationen und 80 historischen Exponaten – darunter eine Original-Guillotine – in das Thema ein. Dafür hat das Badische Landesmuseum einen Teil des Schlosses zu einem Revolutionsparcours umgebaut. Der Besucher kann dabei anhand von Fragen, die mit Soziologen der Uni Heidelberg entwickelt wurden, herausfinden, ob er ein Typ Revolutionär ist – oder nicht.

Die Schau spannt einen Bogen von der Französischen Revolution 1789 über die Badische Revolution von 1848/49 bis zur Wende in der DDR. Auch angesichts von Bewegungen wie dem „Arabischen Frühling“ oder den „Farbrevolutionen“ in Osteuropa werden Fragen gestellt wie: Was ist Revolution? Und wie haben Revolutionen uns geprägt?

Rote Fahne gehisst

Wie kurzzeitig zur November-Revolution 1918 weht nun auf dem Karlsruher Schlossturm bis zum Ende der Schau (Sonntag, 11. November) eine rote Fahne. Erstmals ist auch der Schlossbalkon wieder zugänglich. Von dort können Besucher durch ein großes rotes Megafon ihre revolutionären Ideen verkünden. dpa