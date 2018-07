Rheinfrachter fahren nur mit halber Ladung

Anzeige

Nach Messungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) betrug die Wassertemperatur in Karlsruhe am Donnerstagvormittag schon 25,9 Grad, der Sauerstoffgehalt lag bei 7,6 Milligramm pro Liter. Sauerstoffwerte unter 4 Milligramm gelten als kritisch für Fische.

Neckar und Donau liegen besser

Die anderen beiden großen Flüsse im Land, Neckar und Donau, haben je nach Messstelle einige Grad geringere Wassertemperaturen und Sauerstoffwerte zwischen 5 und mehr als 10 Milligramm je Liter.

Die anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände in vielen Flüssen Baden-Württembergs aber langsam und stetig weiter sinken. Von Niedrigwasser betroffen seien hauptsächlich kleine und mittlere Gewässer, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Von Februar bis Juni seien im Südwesten nur rund zwei Drittel des nach dem langjährigen Mittel zu erwartenden Niederschlags gefallen. An rund 45 Prozent der Pegel sei der Wasserstand bereits unter den niedrigsten Wert eines durchschnittlichen Jahres gefallen.

Am Bodensee in Konstanz lag der Pegel am Donnerstagmorgen bei 3,39 Metern und damit um 65 Zentimeter unter dem üblichen Mittelwert für Juli. Im Untersee bei Radolfzell ist der Wasserstand auf den bisher niedrigsten Stand überhaupt in einem Juli gesunken.

Für die kommenden Tage erwartet die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wegen des anhaltenden trockenen und heißen Wetters weiter sinkende Wasserstände. Einzelne Schauer oder Gewitter könnten zwar zu lokalen Anstiegen führen, an der Niedrigwassersituation insgesamt aber nichts ändern. dpa

