Richtfest des Beruflichen Bildungszentrums im Mai geplant

Anzeige

Karlsruhe/Bruchsal.Die Rohbauarbeiten am ersten Neubauabschnitt des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen schreiten voran. Wie der Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, soll im Mai bereits Richtfest gefeiert werden.

Auf unserem Bild sieht man, wie weit fortgeschritten die Rohbauarbeiten am ersten Neubauabschnitt des Beruflichen Bildungszentrums in Ettlingen sind. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags vergab in seiner jüngsten Sitzung Bauaufträge für Fassaden-, Mauerwerks- und Estricharbeiten, Trockenbauarbeiten an Böden, Wänden und Decken sowie für die Gebäudeautomation in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Damit sind etwa 85 Prozent der Baukosten vergeben.

Das Projekt liegt im Zeit- und Kostenrahmen. Daneben ermächtigte das Gremium den Landrat, nach Abschluss des Vergabeverfahrens, Arbeiten für die Gewerke „Naturwissenschaftliche Einbauten“ und „Fassaden-Metallbekleidung“ zu vergeben. Das Gesamtbudget für den ersten Bauabschnitt beläuft sich auf 21,6 Millionen Euro. Auch in das Gewerbliche Bildungszentrum Bruchsal wird weiter investiert: Nachdem bereits in den Jahren 2016/17 umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Lehrgebäude vorgenommen wurden, vergab das Gremium für Brandschutzmaßnahmen im Werkstatt- und Sportgebäude Aufträge für Metallbauarbeiten sowie eine Brandmeldeanlage in Höhe von insgesamt 594 326,10 Euro. / zg