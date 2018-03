Riesenumwege sind die Folge

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen/Speyer.Die geplante Sanierung der Rheinbrücke zwischen Altlußheim und Speyer bewegt wie kaum ein anderes Straßenprojekt in den letzten Jahren die gemüter in der Region. Die Kliniken, die Schulen, der Dom, die Museen, der attraktive Einzelhandel – all das sind wichtige Anlaufpunkte in Speyer für die Menschen aus dem Bruhrain.

Nun soll die Salierbrücke einer dringend notwendigen Sanierung unterzogen werden. Dazu will das Regierungspräsidium Karlsruhe die Brücke 20 Monate lang komplett sperren. Und es wäre ja nicht das erste Straßenbauvorhaben, das sich länger hinzieht als geplant. Für die Menschen aus dem Bruhrain, die in Speyer arbeiten, zur Schule gehen oder zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten in die Pfalz wollen, hätte das massive Umwege zur Folge. Sie müssten entweder über Germersheim in die Pfalz fahren oder über die Autobahnbrücke der A 61 und B 9 komplett um Speyer herum kurven oder die jetzt schon überlastenten örtlichen Strecken von Speyer-Nord aus ins Zentrum nehmen.

Born fragt – Hermann antwortet

Eine ganze Reihe von Politikern und Wirtschaftsvertretern machen sich für Maßnahmen stark, die diese Situation entschärfen könnten. Selbst eine Fährverbindung ist in der Diskussion. So hat der Hockenheimer Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) auf eine Kleine Anfrage im Landtag jetzt Antworten von Verkehrsminister Winfried Hermann bekommen, die den Stand der Planungen gut erläutern. Die Bruhrainer und Schwetzinger Zeitung, die vor wenigen Wochen zuerst über die geplante Sanierung und monatelange Sperrung berichteten, dokumentieren jetzt die Fragen und Antworten aus dem Landtag und fassen Meinungen und Anregungen der Politiker auf einer Sonderseite zur Salierbrücke zusammen. jüg