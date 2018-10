Ringen zum Gedenken an Rolf Würges

Waghäusel-Kirrlach.Rolf Würges ist vor 24 Jahren an seinem 40. Geburtstag nach schwerer Krankheit verstorben – dem Trainer und aktiven Vollblutsportler hat der KSV Kirrlach ein Turnier gewidmet.

Zum Rolf-Würges-Gedächtnisturnier kommen deshalb zum 24. Mal Jugendliche aus ganz Deutschland und auch aus den Nachbarländern Niederlande, Schweiz, Frankreich und Italien in die Rheintalhalle nach Kirrlach. Würges war als Jugendlicher bereits als aktiver Ringer beim KSV Kirrlach und zeigte sich sofort als Vollblutsportler. Nach seiner sportlichen Laufbahn übernahm er das Training der Jugend und später auch die Verantwortung der ersten und zweiten Mannschaft.

Bis zu 300 Sportler vor Ort

Er engagierte sich Jahrzehnte über seine Aufgaben hinaus für den Kirrlacher Verein. So hallt sein Name noch heute nach 24 Jahren seines Ablebens durch die Kirrlacher Rheintalhalle. Das Jungendturnier hat mittlerweile eine große Tradition bei dem teilweise bis zu 300 Sportler um Pokale und Urkunden kämpften. Das Turnier wird in fünf Altersklassen und der weiblichen Jugend durchgeführt. Im Alter zwischen sechs und 17 Jahren steht sich hier der Nachwuchs gegenüber.

Die teilnehmen Vereine reisen aus ganz Deutschland an, um sich mit ihren Gegnern zu messen. Der KSV Kirrlach tut alles, damit sich die Gäste in unserer Stadt Waghäusel wohlfühlen. zg

