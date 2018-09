Rings um den „Dom“ wird toll gefeiert

Philippsburg-Rheinsheim.An-dernorts gibt es Kirchweihfeste, Kerwe-Wochenenden oder Straßenfeste, doch im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim heißt das Hochfest „Rhosemer Herbscht“. Auch in diesem Jahr dürfte er unter dem Motto „Rheinsheim macht was los“ mitsamt dem beliebten „Bauernmarkt“ im Programmangebot so um die 4000 Besucher auf die Beine bringen, die dann rings um den „Dom“ kräftig feiern.

Am Samstag und Sonntag, 15./16. September, lädt die „Arbeitsgemeinschaft Rheinsheimer Vereine“ mit Elke Kohout und Peter Haake an der Spitze zum bereits traditionellen Dorfevent in die Kirchstraße und auf den schönen Platz an der Kirche ein.

Am Samstag wird das Fest um 18 Uhr mit dem Einmarsch der Festwirte und dem offiziellen Fassanstich durch den Bürgermeister eröffnet. Für die Unterhaltung der Gäste sorgen der Spielmanns- und Fanfarenzug, der Gesangverein Concordia, „DJ Squizz“ und die Coverband „Funplugges“ mit vielen Hits ab den 1970er Jahren. An beiden Tagen verwöhnen die Küchenmeister der beteiligten Vereinswelt die Besucher mit einer Riesenauswahl an Speisen und Getränken.

40 Landwirte und Anbieter

Traditionell nur am Sonntag präsentiert sich ab 10.30 Uhr ein reichhaltiger Bauernmarkt mit mehr als 40 Beschickern. Zu den Besonderheiten gehören Spezialitäten aus mehreren Ländern und Regionen, etwa Bauernbrot aus dem Steinbackofen, Leckeres von den Selbsterzeugern der Umgebung, Artikel und Honig vom Imker, aber auch Kleidung, Deko und Schmuck, Körbe, Strickwaren und Filztaschen.

Zur Bereicherung des Nonstop-Programms tragen die Stadtkapelle Philippsburg, die Musikschule mit Gesangs- und Klavierdarbietungen, die „Gugge Glucke“ aus Rülzheim, der Kindergarten St. Agnes, der Spielmannszug Hochstadt aus der Pfalz und die in Rheinsheim öfters auftretende Blaskapelle „Der harte Kern“ bei.

Hebung der Lok als Thema

Auch sind Auftritte der Cherbourger Minions und der Cherbourger Teens vorgesehen. Aktuell gibt es ab 15 Uhr im Sebastianusheim die neuesten Informationen des SWR über die bevorstehende Hebung der versunkenen historischen Lok im Rhein direkt vor der Gemeinde.

Die Rheinsheimer Vereine bieten die ganze Zeit über Leckereien an – darunter viele besondere und auch ausgefallene Köstlichkeiten. Auch Barbetriebe sind eingerichtet. Mit Infoständen warten die Bürgergenossenschaft „Löwen“, der VdK und der „Pflegedienst Schwester Suely“ mit der neuen Tagespflege in Rheinsheim auf. wr

