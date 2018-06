„Robin Hood“ mit Chorgesang

© wr

Bruhrain.Ja, wo hat es das schon in der Region gegeben? Dass eine kleine Gemeinde mit einer großen Musicalstadt gleichzieht? Wohl nur wenige Laienchöre dürften in dieser Dimension, mit diesem Aufwand und auch mit dieser Klasse ein gar dreistündiges Musical zelebriert haben. Die Legende von Robin Hood holte sich die „Eintracht“ Hambrücken in die Gegenwart – und das gleich zweimal hintereinander in der

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3179 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018