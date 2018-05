Rollerdieb verhaftet

Anzeige

Karlsruhe.Einem Zeugen und einem Polizeihund ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Freitag gegen 1.45 Uhr einen mutmaßlichen Rollerdieb in Karlsruhefestnehmen konnte. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Anwohner im Kanalweg, wie sich mehrere Personen an einem Roller zu schaffen machten.

Der Zeuge rief die Polizei und rannte auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt versuchten zwei Jugendliche gerade den Roller erfolglos zu starten. Als die Gruppe den Mann sah, flüchteten die Unbekannten sie.

Zeuge wird bedroht

Der Zeuge verfolgte die vermeintlichen Diebe. Als er sie in der New-Jersey-Straße eingeholt hatte, drehte sich einer der Jungen um und bedrohte den Mann mit dem Messer. Das führte dazu, dass alle Tatverdächtigen entkommen konnten. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Allerdings konnte Polizeihund Ole die Fährte eines 14-Jährigen aufnehmen, der dann in der Erzberger Straße gestellt und festgenommen wurde. Der Teenager bestreitet die Tat. pol