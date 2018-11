Rollstühle benötigt

Oberhausen-Rheinhausen.Eine große Sammelaktion für Menschen in Osteuropa findet beim Konvoi der Hoffnung am Samstag, 1. Dezember, von 8 bis 12 Uhr in Oberhausen, Weiherweg 22, statt. „Wir sammeln alles, was Sie nicht mehr benötigen, aber was zu schade ist, um es wegzuwerfen. Dies ist echtes Wiederverwerten und notwendige Hilfe für bedürftige Mitmenschen“, schreibt die Hilfsorganisation in einer Pressemitteilung.

Zum Beispiel gute Fahrräder, Werkzeug, Gartengeräte, Kinderwagen jeder Art, gute Tische, Stühle, Kleinmöbel, Kinder- und Jugend-Betten, Küchengeräte, kleine Holz-/Kohle-Öfen, gute Waschmaschinen und Kühl-/Gefrierschränke (nicht älter als zehn Jahre), Koffer-Nähmaschinen, Nähsachen und Stoffe, Wolle, Schreib- und Schulsachen, Musikinstrumente, kleine Bau- und Legosteine, kleine Plüschtiere, Toilettenartikel, Windeln, Brillen, Hörgeräte. Möglichst in Bananenkartons: gewaschene/gereinigte Kinder- und Jugend-Kleidung, Jeans, Bettwäsche und gute Schuhe.

Außerdem bitten der Konvoi um Geldspenden zur Deckung der Frachtkosten und die Hilfsaktionen zur Selbsthilfe in Afrika sowie Behindertenhilfe in Entwicklungsländern, wofür sie dringend auch gebrauchte Rollstühle benötigen. zg

