Romantische Abende im Zoologischen Garten

Karlsruhe. Ob auf dem See in einer Gondoletta oder am reich verzierten Ufer: Zahlreiche Gäste verfolgten vergangenes Wochenende die ganz eigene Strahlkraft des Lichterfests im vollen Zoologischen Stadtgarten.Schillernde Farben, erleuchtete Tierfiguren, auch Florales auf dem Grün, badisch Gelb-Rot-Gelb fehlte ebenso wenig. Dazu verzauberte Kindermagier Ernestin ebenso wie Eva Croissant, bekannt aus „The Voice of Germany“. Weitere Bands rockten, ehe es an beiden Abenden ab 19 Uhr bis in die Nacht bei zunehmender Dunkelheit und auf besondere Weise hell wurde./ zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018