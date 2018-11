Ruhesitz für Opa schwebt in den Garten

Waghäusel.Nicht die Quadratmeterzahl eines Hauses ist entscheidend für die Lebensqualität, sondern das Umfeld. Bereits in den 80er Jahren hat Peter Lustig, Moderator der Kindersendung „Löwenzahn“, bewiesen, dass es sich in einem kleinen Bauwagen ganz gemütlich leben lässt. Allerdings stand er damals mit seiner Meinung ziemlich alleine da. Quadratmeter, also Platz, um sich mit all seinen Besitztümern

...