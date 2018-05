Salti führen sie zum Sieg

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Ober-hausen-Rheinhausen gilt als Sportgemeinde, in der viele hochkarätige Athleten zuhause sind. Das zeigt sich immer wieder, so auch jetzt. Derzeit herrscht große Freunde im ganzen Ort und besonders im Sportverein über Dagmar Rothardt, die stolze Seniorenmeisterin geworden ist.

In Essen ging sie bei der Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse 50 plus im Geräteturnen für den Turnverein Oberhausen (TVO) an den Start. 16 Athletinnen traten gegeneinander an, nachdem sie sich in ihren jeweiligen Landesverbänden qualifiziert hatten.

Höchste Tagesnote erzielt

Rothardt schaffte einen sauberen Überschlag über den Sprungtisch und bekam dafür die Tageshöchstnote von 12,7 Punkten. Auch ihre Balken- und Bodenübungen, gespickt und Salti, erhielten die Bestnoten. Am Barren erreichte die Sportlerin mit 12,5 Punkten die zweithöchste Wertung insgesamt. Am Schluss wurde sie mit zwei Punkten Vorsprung die deutsche Seniorenmeisterin 2018. wr