Sanierungspläne: Betroffene hoffen auf eine Spur nach Speyer

Speyer/Hockenheim.Vollsperrung oder eine dauerhafte Einbahnstraße: Pendler, Schüler und Rettungskräfte würden unter der Brückensperrung extrem leiden. Der Projektbegleitkreis, der Lösungsansätze und Skepsis von Betroffenen zur Sanierung der Salierbrücke aufgreifen soll, trifft sich am Montag, 26. März, um 16 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung in der Stadthalle Speyer. Das hat Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage bestätigt. Das Treffen ist nicht öffentlich. An diesem Nachmittag nehmen Vertreter beider Bundesländer aus Politik, Verwaltung, regionaler und kommunaler Ebene sowie des ÖPNV teil. Die Position der Verwaltungschefs und Parlamentarier ist dabei klar, wie CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting am Dienstag betont: „Wir sind uns alle einig, dass die beim Besuch im Regierungspräsidium entwickelte zweite Variante mit einer dauerhaften One-way-Spur nach Speyer hinein die richtige Lösung wäre.“ mm/ Bild: Venus