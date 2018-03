Schausteller in eisiger Kälte

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.„So ein Pech“, ärgerte sich Werner Herzog vom Gewerbeverein. Auch ältere Wiesentaler, so ergab eine spontane Umfrage, konnten sich nicht daran erinnern, dass es jemals ein „weißes Frühlingsfest“ gegeben hat. Doch 2018 war alles anders als sonst: Schnee lag auf den Dächern und Straßen, über der Ortsmitte mitsamt dem „Marktplatz“, was sich erheblich auf die Besucherzahlen auswirkte. Weitaus weniger Wiesentaler und Gäste aus anderen Gemeinden ließen sich blicken als in den Vorjahren, wo stets angenehmere Temperaturen herrschten.

Immer wieder lässt sich der Handwerk- und Gewerbeverein Wiesental etwas Besonderes einfallen, um das insgesamt viertägige „Frühlingsfest“ im Zentrum von Wiesental zu einem Magneten zu machen. Um 1870 hatte es dort noch einen regional bedeutsamen reinen Schweinemarkt gegeben. Heutzutage fällt das Angebot weitaus vielseitiger, unterhaltsamer und weniger tierisch aus. Fünf Stunden lang lud die Wiesentaler Geschäftswelt gestern zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

Über den Schaufenstern hingen bunte Luftballons und wiesen so auf das Ereignis hin. Teils standen die Ladentüren zur Besichtigung und zum Einkaufsbummel offen, teils waren draußen zusätzliche Stände mit Waren aufgeschlagen. Gestern gab es fast überall Vorführungen und Präsentationen der ideenreichen Geschäftsleute.