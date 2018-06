Schlager die ganze Nacht

Anzeige

Philippsburg-Rheinsheim.Eine Premiere für und in Rheinsheim: Dort laden die „Stockriewer“ am heutigen Samstag, 2. Juni, zur ersten Rheinsheimer Schlagernacht ein. Der Beginn ist um 20 Uhr im Sebastianusheim.

Dazu die Vorsitzende Adelheid Wagner: „Im Vorstand kam der Gedanke auf, in Rheinsheim etwas Neues zu bieten und zum Tanzen außerhalb der Faschingszeit einzuladen, einfach zu tanzen und feiern –die ganze Nacht. Schlagermusik im Sebastianusheim – das wäre doch etwas.“

Alle Musikwünsche erfüllen

Das Programm bestreiten die Band „SmoKingz“ mit „Stockrieb“ Tim Steinel und DJ Alex mit ihrem großen Repertoire, das angeblich alle Musikwünsche erfüllt. Mit einem Teil des Erlöses will der Veranstalter die Grundschule in Rheinsheim finanziell unterstützen. „Rhosemer Stockriewer“, so heißt die Vereinigung zur Pflege und Förderung fastnachtlichen Brauchtums. In Rheinsheim, eine der ältesten Gemeinden, wohnen die „Stockrüben“. wr