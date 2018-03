Schmuck von Seniorin gestohlen

Anzeige

Bruchsal.Zwei Männer haben am Donnerstagvormittag an Häusern geklingelt und den Bewohnern ihre Dienste als Handwerker anboten. Wie die Polizei mitteilte, war das Ziel der vermutlich osteuropäischen Unbekannten in die Räume zu gelangen, um dort Wertgegenstände oder Bargeld entwenden zu können.

Bei einer Seniorin hatten sie mit ihrer Masche auch Erfolg. Einer der Männer ließ sich das mutmaßlich reparaturbedürftige Dach zeigen, während sein Komplize die Schmuckschatulle im Schlafzimmer ausräumte. Ohne irgendetwas instand gesetzt zu haben flüchteten die Täter unerkannt. In einem zweiten Fall hinterließen die angeblichen Dachdecker ein Loch im Dach indem sie die Ziegel entfernten und sich davon machten. Hier gelang es den Unbekannten nicht, etwas zu entwenden. In einem dritten Fall ließen sich die Männer mögliche Reparaturen im Haus zeigen, verließen es dann aber ohne Beute von. pol