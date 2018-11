Schnee taucht Bühne ins Wintermärchen

Bruchsal.Manche haben es nicht leicht im Leben, so wie Marie, die bei ihrer Stiefmutter und Stiefschwester aufwächst. Die beiden haben Ansprüche an das fleißige Kind: hol dies, tu das, kümmere dich um jenes und warum hast du denn noch nicht und überhaupt... Doch Marie ist stark und hält tapfer stand. Bis eines Tages ein Unglück passiert und die Spule vom Spinnrad in den Brunnen fällt. Doch ob es wirklich ein Unglück war, das gilt es ab Samstag, 8. Dezember, im Theater im Riff Bruchsal zu entdecken.

Und warum ein Elf in der ganzen Geschichte plötzlich auftaucht und was es mit dieser seltsamen Frau Holle auf sich hat, das zeigt das Märchenensemble der Koralle im neuesten Kapitel ihres großen Märchenbuches. Inklusive jeder Menge Märchenzauber erzählt es die berühmte Geschichte in einer kurzweiligen Fassung von Raphael Protiwensky nach den Gebrüdern Grimm mit viel (Theater-)Schnee und Unterhaltung für die ganze Familie ab 5 Jahre.

Unter der Regie von Beate Schmidt-Gärtner und Marcus Joos probt derzeit ein zehnköpfiges Ensemble (alle Rollen sind doppelt besetzt) die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie und was man beim Erwachsenwerden alles lernen kann.

Es spielen: Elisabeth Rieger, Monika Schuhmacher, Natalie Völker, Celina Weindel, Lilien Baus, Luisa Zirpel, Vanessa Smith, Oriana Reichert, Tabea Pascher und Julia Rössler. Rechtzeitiger Kauf oder Reservierung wird dringend empfohlen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr im Theater im Riff Bruchsal, Eggerten 47. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018