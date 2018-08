Schnellster Hund wird gesucht

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Ein Fest für Vierbeiner und ihre Herrchen. Das Sommerfest des Vereins der Hundefreunde lädt am Samstag 18., und Sonntag, 19. August, ins Jahnstadion in die Jahnstraße 96 ein. Das schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Am Samstag öffnet die Cocktailbar ab 17 Uhr. Außerdem wird die Musik etwas lauter gedreht. Der darauffolgende Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Der schnellste Hund aus Oberhausen-Rheinhausen wird ab 14 Uhr gesucht. Jeder Hund kann an dem etwa 50-Meter-Sprint teilnehmen.

Die Hunde werden in drei Gruppen eingeteilt. „Das wird nach der Größe ausgewählt, die kleinen Hunde, die mittleren und die großen“, erklärte die erste Vorsitzende Ursula Blüm auf Nachfrage unserer Zeitung. Samstags gibt es Kaffee und Kuchen, Wurstsalat, Pommes, Bratwurst und Bier vom Fass. Am nächsten Tag wird Gyros mit Pommes und Krautsalat vorbereitet. „Es macht immer Spaß und ist jedes Jahr wieder schön“, sagte Blüm. Jeder ist willkommen. nina