Schöne Klänge für einen sicheren Hafen

Da sich der Großteil der Darbietungen auf der Empore bei der Orgel abspielte, war das Publikum ganz für sich alleine und konnte sich den Zweck dieses Nachmittags noch einmal bewusstmachen: Das „Haus der christlichen Nächstenliebe“ soll in der Nähe der Wallfahrtskirche Waghäusel gebaut werden. „Das Bauvorhaben teilt sich in drei Abschnitte. Für den ersten benötigt die Stiftung eineinhalb Millionen Euro. Eine halbe Million konnten wir schon sammeln, der Rest fehlt uns bisher noch“ sagte Pater Robert-Maria. Außerdem wird über den Bau eines kleinen Gästehauses für Einzelpersonen und Gruppen, die hier geistliche Tage verbringen können, nachgedacht. Das Grundstück für das „Hauptprojekt“ ist bereits gekauft.

Hilfe für Obdachlose

Die Menschen zum Spenden zu animieren, ist in einer Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, dass alles teurer wird, nicht einfach. Und doch kann jeder einmal in eine Lage kommen, in der er froh ist, einen solchen Zufluchtsort zu haben, so die Idee. In der täglichen Praxis hat Pater Robert-Maria schon mehrere Fälle erlebt, die den Bau eines solchen Hauses rechtfertigen. „Wir hatten zum Beispiel einen Obdachlosen zu Gast, der sagte: Das einzige, was ich brauche, ist ein Zuhause, in dem ich so angenommen und akzeptiert werde, wie ich bin“, erzählte er.

Seit zwei Jahren treten die Künstlerinnen aus Rettigheim, einem Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, zusammen auf. Für Events wie dieses seien dabei nicht nur „die Tradition und der Spaß ausschlaggebend, sondern natürlich auch der gute Zweck“, sagte Maria Jovic.

Die „Stiftung Häuser der christlichen Nächstenliebe“ gibt es schon seit mehreren Jahren. Sie wurde von vier Gründern gemeinschaftlich ins Leben gerufen. Interessierte können jederzeit für dieses Projekt spenden.

Info: Informationen gibt es unter www.kloster-waghaeusel.de

