Schon Römer stellten im Mai Bäume auf

Die Maibaumaufstellung wie hier in Waghäusel im vergangenen Jahr, blickt auf eine lange Tradition zurück. Erstmals wird sie im 13. Jahrhundert erwähnt. © wr

Waghäusel.Alles ging still und heimlich vor sich: Mitten in der finsteren Nacht schlichen vier junge Burschen durch die Straße. Gemeinsam schleppten sie eine etwa drei Meter hohe Birke, die bereits mit Girlanden geschmückt war, und befestigten den Stamm am Hoftor der angeblich schönsten Jungfrau im Dorf. So herrschte am nächsten Morgen im Haus dahinter große Freude über den weithin sichtbaren

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3412 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018