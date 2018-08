Schüler malen ihre Visionen

Waghäusel.Wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Fliegende Autos, verpestete Innenstädte oder viele gründe Flächen? Das Thema, wie wir in Zukunft leben möchten, wird nicht nur aktuell in allen Bereichen der Gesellschaft diskutiert, sondern wurde darüber hinaus als Projektinitiative vom Kulturforum Karlsruhe und anderen Partnern als grundlegende Frage an die Schüler der Kulturregion Karlsruhe gestellt.

...