„Schule muss erweitert werden“

Bruchsal/Stuttgart.Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung (Bild) macht weiter Druck, dass die Landesfeuerwehschule in Bruchsal erweitert wird. „Die Schule muss nun rasch erweitert werden. Nach Mitteilung aus Feuerwehrkreisen sind weitere 100 Lehrgangsplätze notwendig. Dies weiß auch CDU-Innenminister Thomas Strobl, der schon viel zu lange den offenkundigen Bedarf prüft und keine Entscheidung trifft, obwohl genug Geld für die Erweiterung vorhanden ist“, sagte Christian Jung am gestrigen Montag in Berlin. Innenminister Thomas Strobl hatte gerade dem liberalen Abgeordneten schriftlich mitgeteilt, dass die Kapazitäten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal bedarfsgerecht analysiert werden würden. „Das wissen alle Beteiligten seit Monaten. Auch die Bedarfszahlen sind bekannt“, betonte Jung nach der Analyse des Schreibens.

In diesem bestätigt der Innenminister, dass weitere Anbauten auf dem Gelände der Landesfeuerwehr prinzipiell möglich sind. Der erweiterte Neubau der Landesfeuerwehrschule wurde 2017 in Betrieb genommen und bildet jährlich rund 6500 ehrenamtliche und hauptberufliche Feuerwehrleute aus. Diese müssen teilweise sehr lange auf ihre Lehrgänge wegen der Kapazitätsengpässe warten. zg/(Bild: Jungbluth)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018