Schwangere leicht verletzt

Ubstadt -Weiher.Zwei kurz aufeinanderfolgende Auffahrunfälle haben am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 5 in Höhe Ubstadt-Weiher den Verkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, kam es in Fahrtrichtung Süden auf der linken Fahrspur gegen 7.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos. Dabei wurden drei Autofahrer leicht verletzt. Zwei kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, wobei eine Person die Klinik nach der Behandlung wieder verlassen konnte.

Eine schwangere Pkw-Fahrerin muss allerdings noch zur Beobachtung dort verbleiben. Drei Unfallautos wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 30 000 Euro. Der Verkehr konnte währenddessen an den verbleibenden zwei Fahrstreifen vorbeigeführt werden. Kurze Zeit später kam es etwa 100 Meter nach dem Unfall mit vier Beteiligten auf derselben Spur noch zum Auffahrunfall zweier Pkw, die die Unfallstelle bereits passiert hatten.

Ein Autofahrer bremste dort wegen stockenden Verkehrs ab und ein zweiter fuhr auf. Beide blieben unverletzt. Hier liegt der Schaden insgesamt bei rund 1200 Euro. Gegen 8.45 Uhr waren die Unfallstellen geräumt und die in Süden führenden Fahrbahn war wieder frei. pol

