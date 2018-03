Schweikert wird nicht mehr kandidieren

Anzeige

Waghäusel.Der FV 1912 Wiesental bleibt trotz geringfügig rückläufiger Mitgliederzahlen der größte Verein in Waghäusel. Bei der Jahreshauptversammlung in der Zwölfer-Sporthalle bestätigte FV-Präsident Manfred Schweikert, dass derzeit 1651 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren Mitglied im Verein sind. Einige von ihnen wurden für ihre langjährige Treue und Engagement bei den Zwölfern geehrt.

Erstmals erfolgte die Berichterstattung über das abgelaufene Geschäftsjahr nach der neuen Vereinsstruktur. Demnach sind die zahlreichen Abteilungen und Vereinsgruppen in Ressorts zusammengefasst, die jeweils mit einem Vizepräsidenten im achtköpfigen Vorstand vertreten sind. Schweikert berichtete von einer großen Akzeptanz des Mehrspartenvereins in der Öffentlichkeit und kündigte an, dass er bei den nächstjährigen Neuwahlen nicht mehr kandidieren werde. Sein besonderer Dank gehörte den Übungsleitern und Trainern, Funktionsträgern und Helfern sowie den Sponsoren und der Stadt Waghäusel für ihre Unterstützung.

Die Geehrten 70 Jahre Mitgliedschaft: Hermann Berner und Rudi Schmitt. 65 Jahre Treue zum Verein: Leonhard Hoffmann, Rudolf Rolli, Lothar und Robert Machauer. Seit 60 Jahren sind dabei: Alfred Kuhmann, Franz Machauer, Trudbert Mail und Kurt Sälzler. Die Goldene Ehrennadel erhielten Heinz Braun, Paul Marx, Uwe Mauk, Herbert Maurer, Fritz Sutter und Gilbert Wetzstein, die seit 50 Jahren das Zwölfer-Mitgliedsbuch haben. Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Rainer Herberger, Peter Knebel, Thorsten und Tobias Kolb, Markus Kretzler, Gerd Machauer, Heiko Maier, Marcus und Helga Maurer, Peter Metzger, Bernd und Volker Richter, Marina Rolli, Bernd Sauer, Thorsten Steinle, Markus und Thomas Stork, Bernhard Theisz, Matthias Wittemann, Angelika Bebas, Susanne Day, Heike Hagel, Werner Martin, Bodo Roth, Wolfgang Schlindwein, Lothar Schuhmacher und Hartmut Stieler, die Silberne Ehrennadel. Die bronzene Ehrennadel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft und Treue erhielten insgesamt 56 Vereinsmitglieder: Karola Bernert, Heiderose Bernstein, Daniela Blümle-Knebel, Jürgen Erbe, Ariane und Horst Exle, Beate, Pia und Volker Grallert, Esther Hätty-Exle, Rolf Mayer, Florian Schröter, Daniel Vogel, Florian Bebas, Maike Becker, Miriam Blümle, Nina Borel, Sascha Braun, Bernd Damm, Aileen, Bastian, Christian, Kerstin und Lisa-Sofie Day, Elena Dickert, Lisa Futterer, Elena Gentner, Gerlinde Gerhardt, Benjamin Golling, Sascha Gräter, Simone Heidt, Simone Heilig, Niels Herberger, Sandra Hoffmann, Michael Hornung, Thomas Käpplein, Iris Klewinghaus, Stefanie König, Cornelia Kühner, Pierre Lehn, Larisa Liebgott, Marco Liebgott, Marcel Lill, Patrick Mayer, Matthias und Michael Paust, Carolin Stephan, Denise Schlageter, Daniel Schmittecker, Markus und Ramona Schuhmacher, Kerstin Schweikert, Anna Vetter sowie Nora und Steffen Zollt. klu

In finanzieller Hinsicht befinde sich der Verein auf einem guten Weg, wie Schweikert als Vizepräsident Finanzen mitteilte. Niels Herberger bestätigte eine sorgfältige Kassenführung. Tobias Mahl, Vizepräsident Verwaltung, erläuterte, dass bei den monatlich stattfindenden Präsidiumssitzungen vieles auf den Weg gebracht worden sei. Darunter auch eine neue Ehrenordnung, die vom Hauptausschuss der Zwölfer verabschiedet wurde. Eingebettet in den Bericht von Robert Tomic als Vizepräsident Wettkampfsport waren die erfolgreichen Bilanzen der Fußball- und Tischtennisabteilung sowie der Fußballjugend und der „AH-Kicker“. In allen Gruppierungen werde eine zielgerichtete Arbeit geleistet, die sich in den guten Wettkampfergebnissen widerspiegelt. Beim Fußballnachwuchs werde von den A- bis zu den D-Junioren eine Kooperation mit dem benachbarten TSV Wiesental gepflegt.