Schwelbrand an Gymnasium

Karlsruhe.Kurz vor den Herbstferien hat es in einer Dehnfuge in einem technischen Gymnasium in der Südweststadt gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Hausmeister Rauch gerochen. In Eigenregie räumte die Schule gegen 15.45 Uhr den Gebäudekomplex.

Etwa 70 Schüler und Lehrer waren davon betroffen. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand in einer Dehnfuge feststellen und löschen. Es wird geprüft, ob Dacharbeiten, die am vergangenen Donnerstag stattfanden, ursächlich sind. Die Schadenshöhe, die durch den Brand beziehungsweise durch Löscharbeiten verursacht wurde, konnte die Polizei momentan nicht beziffern. pol

