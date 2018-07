Sechs Coupons garantieren ein Gratisticket

Anzeige

Karlsruhe.Die Fans von „Das Fest“ können sich auch in diesem Jahr bei einer besonderen Aktion der Karlsruher Hoepfner Brauerei einige der begehrten Tickets für das beliebteste Open Air Ereignis der Region sichern. Nachdem mit „Marteria“ auch der letzte Act feststeht und darüber hinaus Bosse, Mando Diao, Simple Minds und viele weitere tolle Künstler den „Mount Klotz“ zum Beben bringen werden, haben einige Fans die Chance die einmalige Atmosphäre vor der Hauptbühne zu erleben. Einzige Voraussetzung: bei der Sixpack-Aktion der Privatbrauerei mitmachen!

Brauerei-Geschäftsführer Willy Schmidt freut sich bereits auf „Das Fest“: „Das wird wieder eine wundervolle Zeit. Hervorragende Bands und dazu ein Bierchen genießen, das bringt das richtige Sommer-Feeling!“ Pressesprecherin Dagmar Zimmermann rät allen Teilnehmern vor allem: „Schnell sein!“ Also sofort einsteigen ins Gewinnspiel und einfach sechs Sixpacks der Sorten Pilsner, Kräusen, Grape oder Grape activ kaufen. Danach auf der Innenseite des Trägers jeweils das Fest-Logo ausschneiden und die sechs Logos an die Privatbrauerei Hoepfner schicken. „Diese Aktion ist kein Gewinnspiel – wer mitmacht, der hat ein Ticket garantiert“, betont Dagmar Zimmermann und fügt hinzu: „Ganz wichtig – die Adresse nicht vergessen und den Wunsch, an welchem Tag ihr dabei sein wollt.“

Aufgrund der großen Beteiligung an der Sammelaktion kann nicht garantiert werden, dass ein Ticket für den angegebenen Wunschtag noch verfügbar ist. Ist das Kontingent für diesen Tag ausgeschöpft, erhält der Teilnehmer automatisch ein Ticket für einen anderen Tag. Deshalb unbedingt einen zweiten Wunschtag angeben. Und dann einfach per Post an die Hoepfner Brauerei senden.