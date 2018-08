Seelöwin „Iris“ gestorben

Anzeige

Karlsruhe.Seelöwin „Iris“ ist in der Nacht von Montag auf Dienstag im stattlichen Alter von 31 Jahren im Zoo Karlsruhe gestorben. In der Natur erreichen Seelöwen maximal ein Alter von 25 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos.

„Iris“ war zuletzt fast blind, hat sich jedoch noch gut auf der Anlage zurechtgefunden und regelmäßig gefressen. Die Seelöwin wurde regelmäßig von Zootierärztin Julia Heckmann untersucht, bis auf ihre altersbedingten Einschränkungen ging es dem Tier jedoch gut. Sie wechselte auch noch selbstständig zwischen Land- und Wasserteil, wo sie sich gerne treiben ließ.

Die Seelöwin kam im Jahr 2010 zusammen mit ihrer Tochter „Ilana“ aus einem holländischen Zoo nach Karlsruhe. Die Gruppe besteht aktuell aus dem Bullen „Stevie“, den Weibchen „Olivia“, „Ilana“, „Chicca“ sowie den Jungtieren „Fiona“ und „Gino“. zg